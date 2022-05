Ouça aqui o episódio do podcast "Um Género de Conversa" com Joana Martins:



Foi a pensar precisamente na falta de diálogo transparente sobre este período tão difícil da vida de quem acaba de dar à luz que Joana Martins lançou o livro “O Quarto Trimestre”: ao contrário do tradicional enfoque no bebé, a pediatra escreveu um guia dedicado aos primeiros três meses da vida da mulher no papel de mãe. Desde a grande luta que pode ser a amamentação ao inevitável fosso hormonal, passando pela retoma da vida sexual e até mesmo pela pressão estética imposta pela sociedade às mulheres depois de uma gravidez, neste episódio fala-se do lado pouco cor de rosa do pós-parto e dos meses que lhe sucedem.

