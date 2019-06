Na atuação, a convite da Câmara do Porto, Jorge Palma irá apresentar "as suas canções com novas roupagens", acompanhado pelos músicos Pedro Vidal e Vicente Palma, nas guitarras, Nuno Lucas, no baixo, João Correia, na bateria, Gabriel Gomes, no acordeão, e Tomás Pimentel, Edgar Caramelo e Rúben da Luz, nos instrumentos de sopro, lê-se no comunicado da promotora.

O artista português, em digressão pelo país, tem mais 12 concertos agendados para os meses de junho, julho e agosto, devendo passar por Ponta Delgada, Trancoso, Beja, Vila do Conde, Troia, Caldas da Rainha, Lagoa e Lisboa, onde atuará em Carnide, no último dia de agosto.

Em 14 novembro, como já anunciado, será a vez do Coliseu dos Recreios, com o espetáculo "Expresso do Outono".