O JUMP — European Music Market Accelerator — é um programa de formação para profissionais europeus ligados à indústria da música com ideias inovadoras para o setor. O programa fornece uma estrutura para facilitar o desenvolvimento de negócios inovadores e tem como objetivo ajudar o setor musical a adaptar-se às recentes transformações do mercado.

Coordenado pelo francês MaMA Festival and Convention, o JUMP é implementado por uma rede composta por um conjunto de festivais europeus, entre eles o português MIL - Lisbon International Music Networt — o The Next Big Idea falou com os responsáveis pela aceleradora, em março deste ano, a propósito deste evento.

E será na capital francesa, de 16 a 18 de outubro, que os primeiros nove projetos incubados, entre eles a portuguesa a Faniak, voltam a encontrar-se para o sexto evento do primeiro programa JUMP, que teve início em março deste ano.

Nos três dias, em Paris, os projetos vão mostrar, em duas sessões e a um conjunto de profissionais e especialistas da indústria, o trabalho desenvolvido ao longo destes últimos meses.

De acordo com os responsáveis pelo JUMP, esta será mais uma oportunidade para os envolvidos receberem feedback sobre as suas ideias e a evolução dos projetos. Paralelamente, cada um dos JUMPers — assim são apelidados pelo programa — terá um espaço dedicado ao seu projeto, no MaMA Invent, que possibilitará o contacto direto com todos os participantes do festival e da convenção. Os JUMPers participarão ainda em vários workshops e conferências, especialmente selecionados para eles pela equipa de tutores que os acompanha desde o início.

Durante esta edição serão lançadas as candidaturas para o segundo programa de incubação, que decorrerá de março a novembro de 2020. Ao todo serão 15 projetos que terão também a oportunidade de trabalhar nas suas ideias e conceitos com acompanhamento intensivo e orientação personalizada por parte do JUMP.

Na sua segunda edição — está ainda prevista uma terceira em 2021 — o JUMP oferece duas vertentes de acompanhamento. O JUMP Start, para profissionais da indústria da música que desejem desenvolver e estruturar uma ideia, mas que precisem de algum tipo de apoio para a colocar em prática, e o JUMP Boost, para profissionais da indústria da música que já têm o seu projeto, mas que precisam de fortalecê-lo antes de o implementar. Os critérios de elegibilidade destes dois programas será conhecido na quinta-feira.

Os dez projetos selecionados em 2019, de acordo com o JUMP, cobrem uma grande variedade de necessidades urgentes no setor musical, como a promoção social com projetos focados na diversidade da indústria, saúde mental e sustentabilidade ambiental; a aposta no desenvolvimento tecnológico que promova uma remuneração justa e mecanismos de transparência; e a construção de pontes entre os diferentes atores-chave do ecossistema, com projetos que promovam a mobilidade de profissionais.

O acompanhamento é feito mensalmente, com encontros marcados nos restantes festivais parceiros do programa — o Un-Convention (Reino Unido), o M.E.S.O (Grécia), o Nouvelle Prague (República Checa) e o MIH (Itália), para além dos já mencionados — e nos dois eventos associados, o XpoNorth (Reino Unido) e o Lollapalooza Berlin (Alemanha).

O MaMA Festival and Convention, que junta 6.000 profissionais da música na capital francesa e conta com mais de 120 concertos, vai ter em destaque Portugal, com artistas nacionais, uma conferência sobre os festivais de música nacionais e ainda um ‘cocktail’ de encerramento.

A programação completa do festival e da convenção pode ser consultada no site do MaMa e do JUMP.