4,5 milhões de views. Foram estes os números de "Resto Da Tua Vida" no YouTube, naquela que foi a série que durante algumas semanas colocou em frenesim as milhares de pessoas que viam cada episódio e que não conseguiam perceber se estavam a ver um documentário ou ficção.

No episódio desta semana do podcast Acho Que Vais Gostar Disto, Miguel Magalhães, Mariana Santos e João Dinis receberam Carlos Coutinho Vilhena, humorista e autor da ressurreição da carreira do ator João André, com banda sonora de Sérgio Godinho, para apresentar o "Clube da Felicidade" e a forma como este novo projeto foi influenciado pelo sucesso da série. Discutiu-se a felicidade (claro), a origem da inspiração e o potencial do chinelo com meia branca, entre muitos outros temas.

