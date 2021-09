Ouve aqui o episódio desta semana do podcast Acho Que Vais Gostar Disto:

Já foram amigos, já tiveram uma competição amigável e agora têm uma rivalidade mais acesa. "Donda" e "Certified Lover Boy" foram lançados com cinco dias de diferença, a 29 de agosto e a 3 de setembro respetivamente, e marcaram um novo episódio na história de Kanye West e Drake.

Por detrás do lançamento de cada estiveram abordagens bastantes diferentes, mas no final ambos tiveram o mesmo resultado: tornaram-se nos álbuns com melhor estreia do ano e subiram rapidamente para o top dos rankings das plataformas de streaming.

Para discutir o "beef" entre os dois artistas e a qualidade musical de cada álbum, o João Dinis, a Mariana Santos e o Miguel Magalhães receberam o crítico musical Paulo André Cecílio para ajudar a determinar um vencedor. Prometemos que não foi tarefa fácil.