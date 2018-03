Os australianos estão de regresso ao Vodafone Paredes de Coura, onde atuaram em 2016.

Em novembro de 2016, os King Gizzard & the Lizard Wizard prometeram cinco álbuns em 2017. E cumpriram, com o lançamento de “Gumboot Soup”, a 31 de dezembro do ano passado. E de acordo com a nota enviada pela promotora do festival, há já rumores de um novo trabalho a caminho.

Este regresso a palcos nacionais acontece um ano depois de o grupo passar pelo palco do NOS Primavera Sound.

Na sua página de Facebook, João Carvalho, diretor do festival, escreve: "Quem é feliz em Coura merece sempre voltar".

O festival regressa a Praia Fluvial do Taboão nos dias 15, 16, 17 e 18 de agosto com os também já confirmados Arcade Fire, Fleet Foxes, Skepta, Curtis Harding,... And You Will Know Us By The Trail Of Dead, The Blaze, Big Thief, The Mystery Lights, Shame, Japanese Breakfast e Confidence Man.

Os passes gerais para o Vodafone Paredes de Coura podem ser adquiridos no site oficial do festival e nos locais oficiais, pelo preço de 100,00€.