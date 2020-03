O "road movie" foi filmado durante 12 dias, durante uma viagem pelo deserto Joshua Tree, no estado norte-americano da Califórnia, que Paulo Furtado (The Legendary Tigerman) fez na companhia do realizador Pedro Maia e da fotógrafa Rita Lino.

"Fade into Nothing" esteve em competição na edição de 2017 do festival de cinema Indie Lisboa. Conjugando textos do músico e imagens registadas no grão de 8mm, o filme descreve "o trajeto de um homem que não foge nem se esconde, simplesmente se encaminha para o nada, procura ser nada".

Recorde-se ainda que a viagem que dá origem ao filme serviu ainda de inspiração para compor a maioria dos temas do seu último álbum, "Misfit" (2018).

"Fade Into Nothing" pode ser visto aqui.