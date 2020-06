Leitura do romance "Alabardas, alabardas, Espingardas, espingardas" a propósito dos 10 anos da morte de José Saramago

O que é: A Fundação José Saramago promove uma leitura do romance “Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas”, pela voz de atores (André Levy, Joana Manuel e Tiago Rodrigues), numa sessão com transmissão ‘online’, nos dez anos da morte do escritor José Saramago.

A receita da bilheteira virtual (os bilhetes têm um custo de três euros) reverte na totalidade para um Fundo de Apoio aos Profissionais da Cultura, que está a ser organizado.

“Alabardas, alabardas, Espingardas, espingardas” é o romance que José Saramago estava a escrever na altura em que “deixou de estar”, expressão que o escritor gostava de usar para se referir à morte.

Quando: às 18h30

Onde: Na Maple Live.

Culturgest apresenta "arquivo de destruição", de Pedro Lagoa

O que é: O novo projeto arquivo de destruição: Departamento de IEC - uma encomenda da Culturgest ao artista - é o lado virtual em formato website da obra arquivo de destruição que Pedro Lagoa tem vindo a desenvolver desde 2007, ano em que foi apresentado, pela primeira vez ao público, numa instalação, em Londres.

Quando e onde: O projeto é apresentado em dois momentos: às 11:00, é lançada a página www.arquivodedestruicao.culturgest.pt, e às 22:00, é exibido o vídeo a cut through the archive of destruction, em streaming, no YouTube da Culturgest (disponível apenas até às 23:59 do mesmo dia).

Teatro: espetáculo de teatro falado "As Veias Abertas da Humanidade - memória de amor e guerra"

O que é: Os textos escolhidos para esta peça têm por base as obras “ O Livro dos Abraços”, “ Memória do Fogo – Os Nascimentos”, “Vagamundo”, “De Pernas Para o Ar – A Escola do Mundo ao Contrário”, “O Teatro do Bem e do Mal”, “Os Espelhos – Uma História Quase Universal” e “Os Filhos dos Dias”, embora se alarguem à sua obra em geral. A leitura está a cargo de Micaela Barbosa, numa produção Fundo Teatral Art'Imagem/C.M.Maia.

Quando: 21h00

Onde: Teatro Quinta da Caverneira, na Maia

Transmissão online da performance "We are the King of Ventilators (Delirium Loop)"

O que é: O Teatro do Bairro Alto (TBA) transmite a performance de Jim Fletcher, dirigida por Tim Etchells e com texto de Chris Thorpe. A peça pega numa frase repetida pelo presidente norte-americano Donald Trump sobre a produção estado-unidense de ventiladores durante a epidemia do coronavírus e coloca-a em contraponto com material original para criar uma cómica e perturbante reflexão sobre o poder, a mortalidade e o delírio.

Quando: 19h30

Onde: Em livestreaming no Facebook, Youtube, Twitter e website do TBA.

Concerto de Filipe Sambado

O que é: O músico apresenta o novo álbum "Revezo".

Quando: 22h00

Onde: Teatro Aveirense.

Mostra biobibliográfica "Bernardo Santareno. Português, Escritor, Resistente. 100 anos"

O que é: O Museu do Aljube Resistência e Liberdade, no âmbito do ciclo Intelectuais e Artistas da Resistência, associa-se às comemorações do centenário do nascimento de Bernardo Santareno, com uma mostra biobibliográfica, que pode ser vista, presencialmente, no Museu do Aljube até 02 de agosto, ou online, no Facebook do Museu.

A mostra reúne alguns dos momentos mais importantes da vida e obra do que é considerado um dos maiores dramaturgos portugueses em constante desafio ao Estado Novo, à censura, à moralidade e ordem instaladas.

Quando: Até ao dia 2 de agosto

Onde: No museu do Aljube Resistência e Liberdade (Rua de Augusto Rosa, 42) ou online no Facebook do Museu.

Início do Festival, online, Oeiras Ignição Gerador

O que é: Alexandre Farto (Vhils), Sara Barros Leitão, Salvador Sobral, Ana Matos Fernandes (Capicua), Rui Horta, Grada Kilomba, Margarida Pinto Correia, Benjamim, Carla Chambel e Carlos Coelho são dos mais de 40 autores que se juntam para refletir sobre o futuro da cultura. O Oeiras Ignição Gerador é o primeiro grande fórum de discussão sobre a cultura após o início da pandemia. Para esta reflexão foram convocados autores, pensadores e decisores de várias áreas que integram painéis de conversas, masterclasses, apresentações, concertos, performances, entre outras experiências.

O festival decorre sempre online e, para além de um programa dividido por dois palcos principais, promove ainda no digital um conjunto de experiências típicas de um festival de verão: é possível pedir uma cerveja, petiscar nos intervalos, conhecer artistas no backstage.

Programa:

Palco Oeiras - CONVERSAS

09:30 - Abertura com Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras

10:00 - Apresentação Barómetro Gerador Qmetrics com Tiago Sigorelho (Gerador)

11.30 - Como está a cultura hoje? Com Alexandre Farto (Vhils), Ana Matos Fernandes (Capicua), Jorge Barreto Xavier e Rui Horta

15:00 - Pode a pandemia fazer-nos repensar as fronteiras da cultura? Com Joana Gomes Cardoso, João Teixeira Lopes e Paulo Pires do Vale

16:00 - O que muda no consumo da cultura? Com Grada Kilomba, Margarida Pinto Correia, Salvador Sobral e Sérgio Machado Letria

17:00 - Por onde passa o futuro da cultura? Com Clara Não, Constança Entrudo e José Taborda

Palco Gerador

18:30 - Apresentação Revista Gerador 31 com a redação do Gerador

20:30 - Concerto Luís Severo

Onde: Online em www.gerador.eu

Quando: Até ao dia 20 de junho

Concerto, online, pela Orquestra Gulbenkian

O que é: A Orquestra Gulbenkian, sob a direção do maestro José Eduardo Gomes, interpreta "Abertura da ópera Armida" de Joseph Haydn, num concerto transmitido do Grande Auditório da Gulbenkian.

Quando: 21h00 em

Onde: No site da Gulbenkian

Cine clube de Viseu reabre com sessões cinematográficas

O que é: Para assinalar o momento, todas as sessões terão entrada livre e o público pode aproveitar para conhecer filmes como "Retrato da Rapariga em Chamas", "Liberté" ou Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias.

Programa:

Exibição de filme "Retrato da Rapariga em Chamas"

Quando: Hoje às 21h30. O ciclo durará até ao dia 9 de julho

Onde: Auditório do IPDJ, Viseu

Abertura da exposição "The Soft and Weak Are Companions of Life"

O que é: A primeira exposição individual em Portugal do artista chinês Zheng Bo, sobre a relação entre os seres humanos e o mundo vegetal.

Intitulada "The Soft and Weak Are Companions of Life" ("O suave e o frágil são companheiros da vida"), a mostra, com desenhos e vídeos, fica patente até 29 de agosto

Quando: 15h00

Onde: Kunsthalle Lissabon (Rua José Sobral Cid 9E)