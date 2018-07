Os músicos Lianne La Havas e JP Simões vão atuar no Belém Art Fest, 7.º Festival dos Museus à Noite, que se realiza em Lisboa nos próximos dias 27 e 28 de julho, foi hoje anunciado.

A cantora e compositora inglesa Lianne La Havas apresenta-se a solo, no dia 28, no claustro do Mosteiro dos Jerónimos. Sobre a intérprete a organização afirma que é "dona de uma das vozes mais bonitas da atualidade" e "mistura no seu estilo elementos de jazz, soul e folk".

No dia 27, no antigo Picadeiro Real, ex-Museu dos Coches, atua JP Simões, cantor, compositor e escritor, que fez parte de projetos como os Pop Dell’Arte, Belle Chase Hotel e Quinteto Tati. JP Simões estreou-se a solo em 2006 com o álbum “1970”.

Além do claustro do Mosteiro dos Jerónimos e do ex-Picadeiro Real, os outros palcos desta 7.ª edição do Belém Art Fest são o Museu Coleção Berardo, Museu Nacional de Arqueologia, os jardins do Palácio de Belém e o Museu da Presidência da República, assim como o jardim da Praça do Império. Além de música a programação deste festival inclui exposições, visitas guiadas noturnas, "street food" e artesanato.

Entre os nomes já anunciados contam-se Anna Leone, Conan Osiris, Dengue Dengue Dengue, Funkamente!, Kastrupismo, Marcelo Camelo, Mike El Nite, Monster Jinx ft Darksunn + J-K, Selma Uamusse, Témé Tan e Tomara.