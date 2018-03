A banda portuguesa Linda Martini é a mais recente confirmação do North Music Festival, que se realiza de 25 a 26 de maio, na Alfândega do Porto, que promete anunciar, em breve, o cabeça de cartaz para o segundo dia do festival.

Os Linda Martini, que irão dar destaque ao seu novo álbum, de título homónimo, no palco do festival, atuam no primeiro dia e juntam-se às prévias confirmações de Gogol Bordello e Guano Apes.

O evento, que abre a temporada de festivais de verão, é um festival urbano, transversal, com o objetivo de chegar a diferentes públicos, de diferentes idades.

Além da experiência musical, o festival integra áreas de gastronomia, provas de vinho, zonas de jogos, exibição de filmes e documentários, entre outras ainda por anunciar.

O North Music Festival realiza-se na cidade do Porto, com vista sobre o rio Douro, com ações a decorrer em barcos, com vista para o palco principal.