Ouça aqui o episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas com André Carrilho e Cristina Sampaio:

André Carrilho e Cristina Sampaio, os "dois melhores ilustradores do mundo" segundo José Sá Fernandes, são os convidados deste episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas. Do Castelo à Alfama, passando ainda pela Mouraria e pela Graça, este é um passeio mágico pela cidade que tem um nome misterioso e que, apesar de ter dois corvos no emblema, nunca os teve por lá.

