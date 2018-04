No ano de 1965, durante quatro dias, Jorge Luis Borges falou - e cantou - para um grupo restrito de pessoas sobre a origem, os símbolos e os mitos dessa célebre música e dança argentina que é o tango.

Tudo poderia ter ficado por aí, não se tivesse dado o caso de alguém na assistência ter gravado as palavras do autor de “Ficções”.

As gravações permaneceram desconhecidas durante muitos anos, e as conferências ficaram esquecidas, até chegarem às mãos do escritor espanhol Bernardo Atxaga, em 2002, e serem autenticadas por María Kodama, viúva do escritor, em 2013.

Foi desta forma que chegou até aos leitores de hoje uma obra ainda inédita de um escritor que nasceu há 119 anos e morreu há 32.