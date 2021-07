O verão é, por excelência, a altura do "É Desta Que Leio Isto". São muitos os que aproveitam as férias ou os dias mais longos para colocar a leitura em dia. E o clube de leitura da MadreMedia - que tem precisamente o nome "É Desta Que Leio Isto" - não quer ficar atrás, dando uma ajuda nas escolhas que pode fazer para as suas leituras de verão. Para isso, convidou Sandra Barão Nobre, também conhecida por A Biblioterapeuta, para participar no seu próximo encontro, no dia 22 de julho pelas 21h.

Se participar no encontro, habilita-se ainda a ganhar um exemplar do A Minha Irmã é uma Serial Killer, um "breve, sinistro e cómico thriller" que pode ser uma ótima leitura de verão. As inscrições para o encontro (e participações no passatempo) podem ser feitas através deste formulário. No dia do encontro receberá um e-mail com todas as indicações para se juntar à conversa.

Mas voltemos um pouco atrás: o que é afinal uma biblioterapeuta? No seu site, e citando Phersson e McMillen, Sandra explica que a biblioterapia “é um método facilitador do desenvolvimento pessoal e da resolução de problemas através dos livros”. Numa entrevista, brinca dizendo que “receitar livros para combater os males que afligem os seus clientes, particulares ou organizações, é a sua profissão.” No fundo, trata-se dum serviço de consultoria em que depois de traçado o perfil daqueles que a procuram, a consultora recomenda uma lista de livros que de alguma forma possam ajudar nas preocupações dos seus clientes.

Para o encontro do próximo dia 22 de julho, às 21h, Sandra Barão Nobre, que é ainda autora do blogue Acordo Fotográfico onde regista fotograficamente pessoas a ler um pouco por todo o mundo, falará sobre os seguintes livros (entre outros):

- Apeirogon: Viagens Infinitas de Colum McCann;

- O Infinito Num Junco de Irene Vallejo;

- Torto Arado de Itmar Vieira;

- Pequenas Cadeiras Vermelhas de Edna O'Brien.