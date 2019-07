Atualmente alojadas na incubadora de empresas de moda e design da Fábrica de Santo Thyrso, depois de terem vencido o 1.º prémio no programa Santo Tirso Empreende, na área da Moda e Design de Moda, as duas jovens querem introduzir a linguagem da sustentabilidade na moda, através do aproveitamento dos desperdícios têxteis.

E de um projeto que começou “num café” e seguiu rumo à incubadora, contaram à Lusa as duas empreendedoras, o sonho foi-se redimensionando e pode vir a materializar-se sob a forma de uma empresa e um atelier onde possam produzir e mostrar as suas produções criadas hoje sob o nome “Less buy.less”.

Da capacidade de observação de ambas surgiu a perceção de “haver muito desperdício que podia ser utilizado de outra maneira”, material “que vai para as lixeiras ou é utilizado nas empresas como rastilho” e que para elas “é lixo de luxo, porque não deixa de ter muitas condições e pode ser reaproveitado”, explicou Ana Eusébio.

Admitindo dificuldades no passar da mensagem do aproveitamento dos desperdícios nas empresas, a designer apontou a necessidade de criar “confiança” para que as parcerias surjam.