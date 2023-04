A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) informou que a exposição “Viagem fotográfica ao Algarve” vai estar patente ao público na capela de San Cristóbal, em Lepe, até 22 de abril, integrada no programa da XXIX Festa da Cultura e do Livro do município espanhol.

De acordo com a nota, a exposição é um projeto da Associação 1/4 Escuro, tendo sido inaugurada em novembro de 2022, por ocasião do lançamento da Rota Literária Saramago no Algarve, uma iniciativa da Direção Regional de Cultura para assinalar o centenário do nascimento do prémio Nobel da Literatura em 2022.

“A exposição resulta de uma recolha fotográfica feita a partir dos locais visitados pelo Prémio Nobel, aquando da sua visita ao Algarve, em resultado da sua obra ‘Viagem a Portugal’”, segundo o comunicado.

Na inauguração da exposição, na terça-feira, estiveram o alcaide (presidente da Câmara) de Lepe, Juan Manuel González, Adriana Freire Nogueira, diretora regional de Cultura do Algarve, de Carlos Afonso, presidente da Associação 1/4 Escuro, de Diego Mesa, autor da publicação “Viagem ao Algarve” e da “Rota Literária Saramago no Algarve”, e de José Luis Silva, diretor do Taller Municipal de Fotografía de Lepe.

A “Rota Literária Saramago no Algarve”, escrita por Diego Mesa, a partir do seu livro “Viagem ao Algarve”, foi inspirada na "Viagem a Portugal" de José Saramago, e dá a conhecer “um novo olhar” sobre os locais que o Prémio Nobel da Literatura visitou em 1980.

De acordo com o comunicado, os projetos da rota literária e a exposição pretendem ser também elementos de ligação entre as Regiões EuroAAA (Alentejo, Algarve e Andaluzia).

“Estes projetos constituem uma oportunidade para dar a conhecer os territórios que inspiraram vários escritores, nomeadamente os lugares, os monumentos, as paisagens, os sabores, as tradições, os costumes e as gentes”, conclui a nota.