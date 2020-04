Os Machine Head adiaram a digressão europeia devido ao impacto da pandemia do novo coronavírus, sendo os bilhetes já adquiridos para os concertos de abril válidos para as novas datas. Quem quiser a devolução do dinheiro deverá pedi-la depois do fim do estado de emergência, segundo comunicado da promotora.

Os dois concertos inserem-se na digressão que assinala os 25 anos do álbum “Burn My Eyes” e têm uma duração prevista de três horas.