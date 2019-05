Os concertos acontecem a 16, 18 e 19 de janeiro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Cada pessoa pode comprar até quatro bilhetes por data, a partir das 10h00 deste sábado.

A promotora Everything is New aconselha a compra de bilhetes apenas nos pontos de venda oficiais, são eles: Coliseu de Lisboa, FNAC, El Corte Inglés, Worten, CTT, Agência ABEP.

Preço dos Bilhetes:

Cadeiras de Orquestra: 400,00 euros

1ª Plateia: 300,00 euros

2ª Plateia: 200,00 euros

Balcão Central: 125,00 euros

Balcão Lateral: 90,00 euros

Camarotes de 1ª Frente: 200,00 euros

Camarotes de 1ª Lado: 125,00 euros

Camarotes de 2ª Frente: 200,00 euros

Camarotes de 2ª Lado: 90,00 euros

Frisas: 125,00 euros

Galeria: 75,00 euros

A tour "Madame X" terá início a 12 de setembro deste ano no BAM Howard Gilman Opera House, em Nova Iorque, e vai passar pela capital em 2020.

Esta será uma série de "espetáculos intimistas e únicos", que terão lugar exclusivamente em teatros para dar aos fãs a oportunidade de ver a rainha da pop "num ambiente como nunca viram antes".

"Madame X" será editado a 14 de junho. Do alinhamento faz parte uma versão de "Faz gostoso", de Blaya. O 14.º álbum de estúdio foi gravado ao longo dos últimos 18 meses em Portugal, Londres, Nova Iorque e Los Angeles e foi criativamente influenciado por Lisboa.

"Lisboa é onde o meu disco nasceu. Encontrei lá a minha tribo e um mundo mágico de músicos incríveis que reforçaram a minha crença de que as músicas à volta do mundo estão todas ligadas e são a alma do universo", afirma a cantora no 'site' oficial.

Dino d'Santiago, Celeste Rodrigues, Fábia Rebordão, Ricardo Toscano, Gaspar Varela e as Batiqueiras de Cabo Verde são alguns dos artistas com quem Madonna se cruzou nos últimos meses, a avaliar pelas fotografias e vídeos que tem divulgado nas redes sociais.

Feito com a colaboração do produtor francês Mirwais, o álbum "Madame X" apresenta 15 temas entre os quais uma versão de "Faz gostoso", da cantora portuguesa Blaya, que Madonna interpreta em português com a artista brasileira Anitta, e "Medellín", o primeiro 'single' divulgado hoje, que é um dueto com o músico colombiano Maluma.