De acordo com a organização, esta é a maior edição de sempre do festival literário de Matosinhos, que juntará à conversa autores nacionais e internacionais em torno dos livros.

Naquela que é a sua 19.ª edição, este ano com uma programação alargada, o festival LeV recebe novamente em Matosinhos “um painel de autores de renome nacional e internacional, que se juntam à conversa para viajar entre histórias e perspetivas sobre vários temas da atualidade”, em sessões de entrada gratuita.

Tendo como epicentro a Biblioteca Municipal Florbela Espanca e a Galeria Municipal, o festival literário decorrerá ao longo nove dias, abrangendo dois fins de semana.

Para já, estão confirmados nomes como Ricardo Araújo Pereira, Bruno Nogueira, Filipe Melo, José Luís Peixoto e Rita Redshoes, aos quais se junta “um elenco inédito” de escritores internacionais.

De Barcelona, chega Anna Pacheco, jornalista e escritora, que se debruça sobre temas como feminismo e cultura popular a partir de uma perspetiva social e de género.

O seu último livro “Estive aqui e lembrei-me de nós” será o mote de uma conversa sobre turismo, trabalho e classe.

Outra presença em destaque é a da premiada escritora, poeta, jornalista e ativista libanesa Joumana Haddad, considerada uma das mais influentes figuras femininas árabes.

Joumana Haddad é fundadora e editora da revista Jasad (Corpo, em árabe), uma revista cultural erótica em língua árabe.

A organização salienta ainda a vinda a Portugal da premiada jornalista, escritora e documentarista inglesa Jenny Kleeman, notabilizada pelo livro “Robôs Sexuais e Carne Vegana”.

A programação conta ainda com o lançamento de alguns livros, entre os quais “Saber perder”, de Margarida Ferra, a 7 de abril, “Conversas com escritores”, de Isabel Lucas, a 8 de abril, “A Arte de Ser Boa Pessoa”, de Vítor Pinto Bastos, no dia 10 de abril, e “Marília ou a Justiça das Crianças”, um livro de Álvaro Laborinho Lúcio e Odete Severino Soares, a 11 de abril.

O festival inclui um programa paralelo, do qual faz parte a música, com a banda portuguesa de rock alternativo Mundo Cão a subir ao palco do Teatro Municipal Constantino Nery, no dia 12 de abril, a partir das 22:00, para um concerto.

No dia seguinte, a partir das 18:00, está prevista uma oficina de performance poética orientada pela cantora Ana Celeste Ferreira, denominada “Boca em Flor”.

A Biblioteca Municipal Florbela Espanca recebe duas exposições, uma das quais, uma mostra documental sobre os “200 anos de Camilo Castelo Branco”, patente até dia 17 de maio.

A outra mostra patente no mesmo edifício intitula-se “Matosinhos - Lugar e Memória” e dá a conhecer um trabalho fotográfico sobre o passado e o presente da cidade, a ser visitada durante os dias do festival.

Como acontece todos os anos, uma parte do festival será dedicado às crianças e à comunidade escolar, com a programação “Levzinho” a decorrer durante a semana.

Segundo Fernando Rocha, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Matosinhos, que promove o evento, “quase a chegar às 20 edições, o Lev – Literatura em Viagem é um exemplo de persistência e constante renovação”.

“Este ano, teremos uma programação reforçada, diversa e plural para chegarmos a mais públicos, de diferentes idades e interesses literários, mantendo sempre o perfil intimista e de grande proximidade entre os autores e o público que caracteriza o festival”, acrescentou o responsável autárquico.

O LeV - Literatura em Viagem é uma iniciativa da Câmara Municipal de Matosinhos, com produção da The Book Company.