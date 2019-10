A edição deste ano repete ainda o programa Jazz nas Adegas, que apresenta concertos complementados com provas de vinho do anfitrião e tapas feitas com produtos regionais.

A 18 de outubro tem início o V Festival Internacional de Poesia a Sul, em Olhão, que se realiza em bares, galerias de arte, sociedades recreativas, barcos, e também nos mercados de Olhão, ruas e tascas.

A programação inclui também ações no património, como é o caso do espetáculo “(A)prender-me no Algarve”, um ciclo que inclui uma visita encenada aos locais e que arranca hoje nas ruínas megalíticas de Alcalar, em Portimão.

O programa cultural 365 Algarve realiza-se desde 2016 e é uma iniciativa das Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, com financiamento do Turismo de Portugal e execução da Região de Turismo do Algarve.