Com concerto marcado para 23 de novembro no Teatro São Luiz, em Lisboa, os dois artistas voltam a tocar juntos num espectáculo intitulado "24 Mila Baci" em torno de músicas que marcaram a história do cinema.

Aquele é também o título de uma música do álbum "Pajaros Eternos" que Maria de Medeiros editou em 2012 e contava com a participação de Paulo Furtado. Ambos já tinham colaborado também no álbum "Femina", do guitarrista, ao reinterpretarem o tema "These boots were made for walking".

Além deles, para o Misty Fest estão também confirmados concertos do músico britânico Nitin Sahwney, a 5 de novembro na Casa da Música (Porto) e no dia seguinte no CCB (Lisboa), e do projeto que junta a cantora portuguesa Lina com o músico espanhol Raul Refree, no dia 22 de novembro no São Luiz.