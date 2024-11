Entre as medidas ativadas desde a primeira hora a Mercadona dou alimentos e de equipamentos (mais de 300 toneladas de produtos) aos colaboradores afetados e em colaboração com as autoridades, informam em comunicado enviado ao SAPO24.

O pagamento das ajudas aos colaboradores está previsto para o dia 21 de novembro, sendo que vão entregar 40 milhões de euros divididos entre os afetados, por perdas de património como casas, mobília, carros, motas ou bicicletas.

No que respeita à sua equipa a empresa sublinha que todos os colaboradores se encontram bem e que ativou 1.000 voluntários, colaboradores de outros departamentos da empresa, para ajudarem nas tarefas de manutenção e limpeza das lojas, com o objetivo de poder abrir o mais rapidamente possível e prestar um serviço aos vizinhos dos seus supermercados.

Esta atuação tem como base uma premissa: “Fazer tudo o que for necessário e até quando for necessário, porque agora é tempo de proximidade”, como afirma Laura Cruz, diretora de Ação Social da empresa e coordenadora da equipa especializada em doações, responsável pela gestão de todas as ações de colaboração nas regiões afetadas.

A empresa colocou à disposição duas lojas a partir das quais foram canalizadas as doações, a compra e entrega de 1.200 paletes de água e a entrega de produtos alimentares básicos para ajudar as pessoas necessitadas em diferentes pontos instalados na província de Valência.

Em termos de colaboração com as autoridades, entre as últimas ações realizadas, a Mercadona colocou à disposição da Conselleria de Servicios Sociales assessoria e apoio logístico, bem como um armazém de 7.000 m2 em Picassent (Valência) para canalizar as doações. Além disso, cedeu o espaço de L'Alquería del Basket (escola de basquetebol do clube Valencia Basket) às unidades do exército que estiveram destacadas na zona como base de operações e de ceder veículos de transporte para a distribuição das ajudas.

Mercadona Mercadona créditos: Mercadona

Em colaboração com os fornecedores, a empresa tem vindo ainda a abastecer o programa “Cozinha Solidária”, de Ricard Camarena, com produtos frescos e alimentos enlatados, onde se tem estado a preparar 10.000 refeições quentes por dia nas instalações do fornecedor Frescos Delisano e 4.500 refeições por dia no seu restaurante.