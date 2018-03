Mísia estreia hoje "Giosefine", um espetáculo a partir de "Carta desde Casablanca", de Antonio Tabucchi, encenado por Guillermo Heras, no Gimnasio Moderno, em Bogotá, no âmbito do 18.º Festival Iberoamericano de Teatro.

A peça, baseada no conto “Carta desde Casablanca”, do livro “O Jogo do Reverso”, de António Tabucchi (1943-2012), estará em cena no palco colombiano até à próxima sexta-feira.

“‘Giosefine’ é a história de um transexual que escreve uma carta à irmã, desde Casablanca, cidade onde as primeiras operações de mudança de sexo costumavam efetuar-se”, contou Mísia à agência Lusa.

“Sinto ‘Giosefine’ como um duplo salto mortal entre géneros. Da música ao teatro, de homem a mulher, tento explorar novas identidades artísticas e pessoais, investigando dentro de mim”, disse a artista.

“Saio da minha zona de conforto como intérprete musical, arriscando outros universos como faz a própria personagem de Giosefine”, rematou a criadora de “O manto da Rainha”.

Mísia, no papel de “Giosefine”, contracena com Joana Brandão, que desempenha o papel de “enfermeira”. O responsável pelo desenho de luzes é Pedro Leston. O maestro Fabrizio Romano, com quem Mísia tem trabalhado, é o director musical da peça, e acompanha a cantora ao piano. Os figurinos foram desenhados por Maria Gonzaga, e o vídeo é de Paulo Seabra.

“Giosefine” foi estreada por Mísia em agosto do 2016, no Complejo Teatral de Buenos Aires. A peça foi distinguida com o Prémio Teatro del Mundo, pela Universidade de Buenos Aires, para Melhor Peça Estrangeira, desse ano.

“Giosefine” esteve em cena, no ano passado, em abril, no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra.