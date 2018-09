O Motelx – Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa arranca esta terça-feira, com a exibição de “The nun – A freira maldita”, do britânico Corin Hardy, no cinema São Jorge.

A cumprir a 12.ª edição, o festival vai assinalar o bicentenário do “livro mais importante da história do género terror”, “Frankenstein”, de Mary Shelley, que se celebra este ano.

A efeméride será assinalada com “dois ciclos de cinema na Cinemateca para adultos (esplanada) e mais jovens (Cinemateca Júnior), e um debate inédito acerca da escritora e da obra por um painel composto exclusivamente por mulheres”.

Além disso, “o espírito de Mary Shelley irá manifestar-se também nas principais secções” do festival, das quais a organização destaca filmes como “The Ranger”, de Jen Wexler, “Tigers are not Afraid”, de Issa López, “Mandy”, de Nicolas Pesce, e “Morto não fala”, de Dennison Ramalho.

Na competição de longas-metragens estão: “Anna and the Apocalypse”, de John McPhail, “Errementari: The blacksmith and the devil”, de Paulo Urkijo Alijo, “Four hands”, de Oliver Kienle, “Ghost Stories”, de Jeremy Dyson e Andy Nyman, “Agazussa: A heathen’s curse”, de Lukas Feigelfeld, “Inner ghosts”, de Paulo Leite, “Knife + Heart”, de Yann Gonzalez, “Luz”, de Tilman Singer, e “Mutant blast”, de Fernando Alle.

Ao prémio de melhor curta-metragem de terror portuguesa concorrem 12 filmes.

Nesta edição, a secção paralela Quarto Perdido será “inteiramente dedicada a uma cineasta que nunca teve medo de assumir o cinema de género na sua obra”: Solveig Nordlund.

Como “outro ponto alto desta edição”, a organização destaca a apresentação do livro “Os contos mais arrepiantes de Howard Phillips Lovecraft”, com ilustrações de 22 artistas portugueses.

As ilustrações, de Miguel Ruivo, Joana Afonso, Ricardo Cabral, Luís Cavaco, Darsy Fernandes, Bárbara Lopes, Cláudia Guerreiro, Carlos Fernandes, Marta Teives, Raquel Costa, Miguel Jorge, Ricardo Venâncio, Mosi, Miguel Mendonça, Leonor Pacheco, Filipe Alves, Diana Andrade, Fábio Vera, Filipe Andrade, João Maio Pinto, Luís Morcela e Luís Corte Real, estarão em exposição no Cinema São Jorge durante o festival.

O livro, editado pela Saída de Emergência, será apresentado na quinta-feira, às 19:00 no Cinema São Jorge, por Edgar Pêra e Paulo Furtado.

O festival tem também uma secção infanto-juvenil, Lobo Mau, que irá continuar “a apostar numa vertente pedagógica que envolve atividades e sessões de cinema, espalhadas pelo São Jorge, Cinemateca Júnior e Museu Coleção Berardo”.

Esta edição do festival inclui ainda “uma novidade absoluta”, a primeira Horror Game Jam, “um concurso de criação de jogos de terror durante 48 horas”.

A 12.ª edição do Motelx decorre até domingo.