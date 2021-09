"Em tempos de crise, os filmes de terror são sempre aqueles que se mantêm estáveis". É assim que os organizadores do MotelX justificam a recente preponderância do género que dá mote ao seu festival.

A decorrer entre 7 e 13 de setembro, a 15.ª edição do MotelX traz a Lisboa algumas das melhores curtas e longas metragens de terror, que cada vez menos é um estilo de cinema só para gerar sustos.

À conversa com o João Dinis, a Mariana Santos e o Miguel Magalhães, os responsáveis pelo evento falaram dos principais desafios de organizar um festival de cinema em Portugal, dos filmes em destaque no cartaz do MotelX, e dos melhores filmes de terror de sempre. Eles sabem do que falam.