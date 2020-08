Pensado como uma forma de não só combater as dificuldades que o setor cultural atravessa devido à pandemia da covid-19, mas também celebrá-lo, o Movimento Reverbera chega este fim de semana a Lisboa com um evento que pretende levar a música e a arte aos moradores da cidade sem que estes precisem de sair de casa.

“O setor cultural foi o primeiro a sofrer as consequências da pandemia, com o cancelamento de diversos concertos, peças e dos festivais de verão” explica a organização, adiantando que o projeto “visa, de forma criativa, repensar e recriar as formas de fruição da cultura” e possibilita “que alguns destes concertos aconteçam de forma segura, evitando as aglomerações”

No rol de atividades previstas está a passagem de um palco ambulante instalado num autocarro pelas ruas de Lisboa, onde atuarão artistas independentes de Portugal, Brasil e outros países africanos da lusofonia, descrito pelo Movimento Reverbera como “um flash mob que invadirá as janelas das casas trazendo a esperança de um novo tempo”.

Este sábado, o cortejo de música e arte começa o seu percurso no Rossio e termina no Parque das Nações, passando por Intendente, Anjos, Penha de França, Graça, Alameda e Olaias.

As atuações vão ficar a cargo do duo Cordel, cujos integrantes são Edu Mundo e João Pires, e da cantautora brasileira Camila Masiso, que terá a fadista Teresinha Landeiro como convidada.