O contrabaixista vai mostrar o álbum “I am the escaped one” ao público alemão, com um concerto no B-flat de Berlim, depois de já o ter apresentado ao vivo, em maio, no Portalegre Jazz Fest. É o primeiro trabalho do projeto de Carlos Bica com os alemães Daniel Erdmann (saxofonista) e o DJ Illvibe.

Em declarações à agência Lusa, Carlos Bica acredita que a Alemanha “trata melhor a cultura” que Portugal.

“A cultura está há mais anos mais presente no dia-a-dia dos alemães. As pessoas que vão a um concerto numa igreja não são de uma elite cultural, mesmo em cidades pequenas. Ou seja, vão assistir a um concerto de música erudita na igreja, mas não são pessoas de uma classe social mais alta, são pessoas do povo. E isso já acontece na Alemanha há vários anos, coisa que em Portugal não acontece”, revela o músico.

Carlos Bica não separa os públicos alemão e português, mas nota que há uma grande diferença, sobretudo nas idades dos que procuram jazz nestes países.

“Em Portugal o meu público é muito jovem e isso é ótimo. Também se deve ao facto de estarmos um bocadinho ‘atrasados’ na aceitação em relação ao jazz. O jazz em Portugal ganhou uma grande força há uns 15 anos e passou a ser a escola musical para todos aqueles que não querem seguir a via da música erudita. […] O público de jazz na Alemanha já o é há muitos anos, é um público do pós-guerra. Eu, que vim para cá há muitos anos, apercebi-me de que qualquer aldeiazinha tinha um clube de jazz. Vivia na Baviera e havia muitos clubes pequenos de jazz devido aos militares americanos, ou seja, o jazz existe há muito tempo no país. Mas esse público está a ficar velho, tem de ser renovado”, afirma.