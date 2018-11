O universo 'vegan' regressa hoje a Lisboa com uma exposição de produtos, palestras, seminários e demonstrações de cozinha, num evento apresentado como o maior da Europa para dar a conhecer a alimentação de base vegetal.

O “Veggie World Lisbon” decorre hoje e no domingo, no Pátio da Galé, com 50 expositores, sendo esperados mais de 3.400 visitantes, número atingido na primeira edição, em abril.

A organização promete apresentar as últimas novidades do estilo de vida ‘vegan’ e pôr em debate diversos temas. Como manter uma dieta saudável, como encorajar e capacitar os consumidores e como desencadear mudanças para aumentar a oferta são algumas das abordagens previstas, a par de questões éticas e ambientais.

Estarão presentes especialistas em alimentação, investigadores e ativistas.

Durante o evento será lançado o livro “Porque gostamos de cães, comemos porcos e vestimos vacas — Uma introdução ao carnismo”, de Melanie Joy. A apresentação está a cargo do deputado PAN, André Silva.