O piloto galês, que esta quinta-feira foi o mais rápido na superespecial que abriu a prova lusa, disputada na Figueira da Foz (Coimbra), está encarregue de abrir as pistas ao longo das 10 especiais desenhadas no centro do país, por ser o líder do campeonato.

Evans gastou 2.18,1 minutos para cumprir os 2,94 quilómetros cronometrados, deixando na segunda posição o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), recordista de vitórias na prova lusa, com seis, a 0,2 segundos, com o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) em terceiro, com o mesmo tempo que Ogier.

O galês da Toyota chega a Portugal na liderança do Mundial, com 109 pontos, mais 43 do que o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), que é segundo no campeonato e em pista.

Este será o dia mais longo da prova lusa, com um total de 146,48 quilómetros cronometrados, divididos pelas especiais de Mortágua, Lousã e Góis — percorridas por duas vezes — a que se juntam as novidades de Águeda/Sever e Sever/Albergaria, já no final do dia, quando os pilotos estiverem a caminho do parque fechado, instalado na Exponor, em Matosinhos (Porto).

Diogo Salvi (Ford Puma) é o único português em prova a pilotar um dos 12 carros da categoria Rally 1, a principal (WRC).

O restante contingente luso participa na categoria WRC2, que inclui os pilotos que disputam o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

O Rali de Portugal é a quinta ronda do campeonato português e a pontuação neste particular fecha precisamente no final desta sexta-feira.

A partir daí, os pilotos nacionais que optarem por seguir em prova competem apenas pelo título honorífico de ‘melhor português’.

O Rali de Portugal é a quinta prova do Mundial de Ralis e disputa-se até domingo.