O australiano de 24 anos registou a melhor volta em 1:12.387, ficando 0.526 segundos à frente de Norris, que está apenas três pontos atrás na classificação de pilotos.

Charles Leclerc foi o terceiro mais rápido pela Ferrari, a sete décimos do tempo de Piastri, seguido por George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) — tetracampeão mundial — e o impressionante rookie Isack Hadjar (Racing Bulls).

Kimi Antonelli foi sétimo no segundo Mercedes, seguido pelo bicampeão e herói local Fernando Alonso (Aston Martin), o heptacampeão Lewis Hamilton no segundo Ferrari, e Liam Lawson no segundo Racing Bull.

No domingo, Piastri tentará não só aumentar a vantagem no campeonato, mas também alcançar o oitavo pódio consecutivo pela McLaren — feito anteriormente conseguido apenas por dois pilotos: Hamilton e Ayrton Senna, tricampeão mundial.

A sessão começou com tempo seco e quente, com Franco Colapinto (Alpine) a abrir caminho, rapidamente seguido por Alonso, muito aplaudido pela multidão que enchia as bancadas sob o sol de sábado.

Num arranque lento, Lance Stroll e Gabriel Bortoleto também entraram em pista, mas após 12 minutos apenas Bortoleto e Colapinto tinham tempos registados.

A ação real só começou por volta da meia hora de sessão, com Carlos Sainz a registar 1:14.124. Depois disso, Leclerc e Hamilton subiram ao topo antes de Norris e Russell reduzirem a melhor volta para 1:13.396.

Antonelli foi o último a sair, mas confirmou as boas indicações da Mercedes — e da Ferrari — ao subir para segundo lugar logo na sua primeira volta cronometrada. Russell estava quatro décimos à frente.

Com apenas 17 minutos para o fim, apenas seis carros estavam em pista, com as equipas a pouparem pneus num circuito conhecido pela elevada degradação. Isso resultou em pouco espetáculo até que Verstappen, após alterações na afinação do carro, assumiu a liderança com 1:13.375.

Nos segundos ataques, a McLaren elevou a fasquia: Piastri marcou 1:12.387 — um segundo mais rápido do que o tempo anterior da McLaren. Norris foi segundo, a 0.526 segundos, e Leclerc fechou o top 3. De forma surpreendente, a diferença entre o primeiro e o décimo classificado foi de apenas 1.4 segundos.