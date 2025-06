Apenas o colega de equipa na McLaren, Lando Norris, parece ter argumentos para manter um desafio consistente, mas nem ele, nem o tetracampeão Max Verstappen, conseguem igualar a consistência ou a frieza sob pressão do jovem de 24 anos natural de Melbourne.

A corrida de domingo foi repleta de incidentes, no escaldante Circuito da Catalunha, mas houve conclusões a tirar.

Piastri lidera a investida da McLaren

Depois de ter sido batido por Norris no Mónaco, Piastri regressou ao seu melhor nível com uma demonstração de concentração, compostura e excelência técnica.

A sua quinta vitória da época, em nove corridas, colocou-o 10 pontos à frente do britânico de 25 anos, que venceu duas vezes, e fez com que igualasse o número de vitórias que Alan Jones conseguiu em 1980, ano em que se sagrou campeão ao serviço da Williams.

O seu conterrâneo de Melbourne, hoje com 78 anos, tinha 34 quando venceu o campeonato com uma abordagem dura, sem rodeios e combativa — não muito diferente de certos aspetos do estilo de Verstappen na Red Bull — e um compromisso total.

Jones, admirador da “cabeça velha sobre ombros jovens” de Piastri, sugeriu no mês passado que Norris não tinha a resistência mental necessária para bater o seu colega de equipa e a agressividade de Verstappen, elogiando o compatriota por ter “a força mental para não tolerar esse tipo de disparates”.

Parecia que o fim de semana perfeito de Norris no Mónaco tinha refutado os comentários de Jones e restaurado a sua confiança, mas em Espanha o aplicado Piastri voltou a estar por cima numa disputa renhida, ainda que ofuscada pelo comportamento impetuoso de Verstappen nas voltas finais.

"Este fim de semana foi exatamente aquilo que eu procurava", disse Piastri, cuja vantagem de dois décimos na qualificação foi a maior do ano até agora.

"Não sei se foi o meu melhor, mas certamente foi um dos mais fortes."

Verstappen perde a cabeça

Enquanto Piastri estudava e evoluía, Verstappen caiu em velhos hábitos que revelam que ainda luta com um temperamento tão rápido quanto o seu carro.

Os seus confrontos com o Ferrari de Charles Leclerc e o Mercedes de George Russell aconteceram quando uma “neblina vermelha” tomou conta de si nas últimas voltas após a entrada do Safety Car.

A frustração com a decisão da Red Bull de o colocar em pneus duros para o sprint final de cinco voltas levou aos dois incidentes, mas apenas a colisão intencional com Russell na volta 64 das 66 foi deliberada.

Foi amplamente criticado, com o campeão de 2016, Nico Rosberg, a sugerir que deveria ter sido expulso da corrida com bandeira preta.

O chefe da equipa Red Bull, Christian Horner, chamou a Rosberg de “sensacionalista”, mas o ‘mea culpa’ de Verstappen no Instagram, na segunda-feira — após recusar-se a comentar no final da corrida — foi mais honesto.

"A nossa escolha de pneus para o final e algumas manobras depois do recomeço com o Safety Car alimentaram a minha frustração, levando a uma ação que não foi correta e que não deveria ter acontecido", admitiu.

Contudo, como Russell sublinhou, isso custou pontos à Red Bull e acrescentou mais três aos oito pontos que Verstappen já tinha na sua superlicença, deixando-o a apenas um ponto de uma suspensão.

Regulamento das asas dianteiras revela-se ineficaz

O fim de semana começou com especulações de que uma nova regra que restringe a flexibilidade das asas dianteiras dos carros poderia ser um “divisor de águas”, mas acabou por ter pouco ou nenhum efeito.

O sete vezes campeão Lewis Hamilton, que terminou num desapontante sexto lugar pela Ferrari, prolongando uma série de maus resultados, resumiu a situação ao dizer que foi “um desperdício de dinheiro de todos — não mudou nada. As asas continuam todas a dobrar... Deviam era ter dado esse dinheiro à caridade."