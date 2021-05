“No ano em que se assinalam os 100 anos sobre o nascimento do seu fundador, o Museu do Caramulo apresenta o documentário Abel de Lacerda: O Coleccionador Utópico”, sintetiza um comunicado do Museu do Caramulo enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, o documentário, “de 30 minutos, retrata a vida e obra de Abel de Lacerda (1921-1957), que iniciou uma coleção de obras de arte, inteiramente doadas e criteriosamente escolhidas por si, e idealizou a criação de um Museu de Arte no cimo da Serra do Caramulo”.

Filho de Jerónimo de Lacerda, médico que no início do século XX fundou a Estância Sanatorial, Abel de Lacerda nasce no Caramulo, é o filho do meio de três irmãos e estuda Ciências Económicas e Financeiras.

O documento revela ainda que se interessa por política, sendo representante da União Nacional e mais tarde eleito deputado na Assembleia Nacional, em Lisboa, e preside à Junta de Turismo do Caramulo (a segunda em Portugal) e à Câmara Municipal de Tondela.

“A sua intensa atividade nos curtos 36 anos de vida tem um sentido de urgência que parecia adivinhar a falta de tempo para concretizar tantos e tão originais projetos”, refere a nota de imprensa.

A estreia do documentário está marcada para terça-feira, Dia Internacional de Museus (18 de maio), pelas 18:00, no auditório do Museu Nacional de Arte Antiga, integrada na exposição temporária “A Colecção Utópica: O Museu do Caramulo vem ao MNAA”.

“Este documentário conta com depoimentos de diferentes personalidades que conheceram Abel de Lacerda e estudaram a sua obra, como Raquel Henriques da Silva e Anísio Franco (Historiadores de Arte), António José Veloso (médico da Estância Sanatorial) e também de seus familiares”, revela o documento.

As imagens que constituem o documentário fazem parte do arquivo e há ainda imagens recolhidas entre 2019 e a atualidade, explica a nota, que refere que o filme retrata os anos 1950 em Portugal e “conta a história de um sonho, que parecia utópico, e que continua a surpreender o público”.

O Museu do Caramulo, no concelho de Tondela, distrito de Viseu, conta com quase 70 anos de existência e, segundo os responsáveis, conta com “mais de um milhão e meio de visitas”.

Alberga no seu espólio uma coleção de arte, uma coleção de automóveis, motos e bicicletas e uma coleção de brinquedos antigos.

O Museu do Caramulo produz ainda, de forma regular, exposições temáticas e temporárias, e organiza vários eventos como, por exemplo, o Salão Motorclássico, o Caramulo Motorfestival ou o Rider — Passeio de Motos Clássicas.