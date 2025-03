O museu irá ser encerrado ao público “devido ao início das ações tendentes à requalificação do edificado, designadamente vistorias técnicas para identificação de patologias, elaboração de projeto e intervenção de obra”, informou hoje a entidade gestora, a Museus e Monumentos de Portugal (MMP).

As ações de preparação da requalificação do museu implicam "a retirada de todo o respetivo acervo que será transferido para instalações municipais afetas ao Centro de Artes, onde permanecerá até ao final das obras” e a reabertura do espaço museológico instalado num antigo palacete Visconde de Sacavém, adquirido para esse efeito em 1981.

Criado oficialmente em 1983, o Museu da Cerâmica alberga um importante espólio composto por diversas coleções representativas da produção cerâmica das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, e de outros centros cerâmicos do país e do estrangeiro.

Entre as suas coleções contam-se peças da cerâmica antiga caldense dos séculos XVII e XVIII, assim como núcleos da produção do século XIX e primeira metade do século XX.

São de salientar os trabalhos da barrista Maria dos Cacos, autora de peças utilitárias antropomórficas, e de Manuel Mafra.

Além do palacete que abriga a exposição permanente, o museu inclui ainda um edifício secundário onde se situa a Sala de Exposições Temporárias, a loja, a Olaria e o Centro de Documentação.

Localizado junto ao Parque D. Carlos I e à fábrica Bordalo Pinheiro, o museu encontra-se rodeado por um espaço verde, dotado de jardins com alamedas, canteiros, floreiras, lagos e um auditório ao ar livre.

Palacete e jardim são ornamentados com decoração em que se incluem azulejos do século XVI ao século XX, vários elementos arquitetónicos cerâmicos de relevo e estatuária diversa.

O museu é classificado como Monumento de Interesse Público desde 2022.

Em 2021 beneficiou de uma reparação orçada em mais de 37 mil euros, com o objetivo de substituir as caixilharias de madeira e reconstruir o alpendre nascente que tinha sido interditado em 2019, por razões de segurança.