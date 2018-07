As sessões de música eletrónica Brunch Electronik regressam a partir de hoje à Tapada da Ajuda, em Lisboa, decorrendo todos os domingos, a partir das 14:00, até 16 de setembro.

O propósito da organização é “aproximar os amantes da música eletrónica tanto dos artistas internacionais como da cena nacional” e que o público possa “desfrutar de grandes sessões à luz do dia, sem ter de ficar até tarde”, de acordo com informação disponibilizada no ‘site’ da iniciativa.

No primeiro Brunch Electronik — In the Park deste ano, hoje, atuam o alemão Paul Kalkbrenner e os portugueses Gusta-vo e Sininho.

O cartaz, até 16 de setembro, inclui os britânicos Dave Clarke e John Digweed, o francês Vitalic, o canadiano Fairmont, e os portugueses DJ Vibe, Mafalda, Rui Trintaeum, Serginho e Temudo.

As sessões do Brunch Electronik — In the Park decorrem sempre entre as 14:00 e as 22:00.

Em cada sessão, entre as 14:00 e as 19:00, há também o Petit Brunch, “pensado para que os adultos e as crianças possam conviver no mesmo lugar, e desfrutem juntos de um bom almoço, da música em direto e do sol”.

A organização planeou para as crianças “uma série de atividades originais e divertidas”, incluindo “insufláveis, matraquilhos, ‘workshops’ e muito mais”.

No recinto há ainda uma zona de restauração com “uma vasta seleção gastronómica, desde a comida mais carnívora até aos pratos vegetarianos”.