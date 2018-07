“Sobre todos os pontos negativos dessa relação [com África], põe-se um pouco a cabeça na areia. (…) Devemos olhar tanto para as coisas boas que acontecem, como para as más, para aprendermos e para crescermos”, defende João Gomes.

A banda de cinco elementos (aos já referidos juntam-se Francisco Rebelo, baixo, e David Pessoa e Danilo Lopes, guitarra e voz) presta homenagem “à presença da música africana em Lisboa” e dá novas roupagens à tradição “forte” da música de Cabo Verde.

O verão presenteou Fogo Fogo – que lançou em julho o primeiro disco de originais, “Nha Cutelo” – com 15 datas de concertos, só “no retangulozinho”. Depois do Primavera Sound, no Porto, e agora do Músicas do Mundo, seguem para o Boom Festival, em Idanha-a-Nova, e para o Azores Burning Summer, na ilha de S. Miguel, passando por Évora e Guimarães.

Os cinco músicos prometem ficar juntos enquanto se derem bem. “Sendo de Cabo Verde, é uma honra ter pessoal de outras latitudes a querer tocar a minha música. No fundo, são como parceiros. Costuma-se dizer que cada cabo-verdiano é um embaixador”, diz Danilo Lopes, também em entrevista à Lusa.

Mas o projeto vai além do arquipélago da morabeza. “[O objetivo é] trazer visibilidade para aquilo que é a dignidade africana também, das coisas boas que se produzem. Existe aquela imagem do caos em África, mas não é bem assim, é só o que se aflora, é quase sensacionalista”, critica.

“Nós, como músicos, devemos tentar, como veículos de divulgação, levantar mais o véu do que é essa diversidade [africana]. É um trabalho para uma vida”, estima.

Os Fogo Fogo fecharão a segunda noite do Festival Músicas do Mundo, que permanece em Porto Covo até domingo e ruma depois a Sines, onde ficará até dia 28 de julho.

Antes deles, atuarão Monsieur Doumani (Chipre, 19h00), The Como Mamas (EUA, 21h30) e Karina Buhr (Brasil, 22h45).