O trio atua no primeiro dia do festival, 9 de julho, no palco principal, de acordo com a promotora Everything is New num comunicado hoje divulgado.

O festival regressa ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, entre 09 e 11 de julho. Para a edição de 2020 tinham já sido confirmadas as presenças de: Billie Eilish, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Finneas, Hobo Johnson and The Lovemakers, Taylor Swift,Two Door Cinema Club e Wolf Parade.