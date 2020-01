“Não matei a minha mãe”, afirmou o arguido, segurança privado reformado, que responde por um crime de homicídio qualificado.

O caso ocorreu na madrugada de 24 de junho de 2018, na casa onde a idosa vivia com o filho, de quem dependia em absoluto, na Costa do Valado, em Aveiro.

Perante o coletivo de juízes, o arguido garantiu que não colocou as mãos no pescoço da vítima, mas não conseguiu explicar as causas para as lesões que a mesma apresentava naquela parte do corpo.

O antigo segurança contou que acordou a meio da noite com um barulho e encontrou a mãe caída no chão junto da cama, tendo-a levantado e tratado uns ferimentos que ela tinha na perna.