Ouça aqui o episódio do podcast "Um Género de Conversa" com Carla Graça e Patrícia Cruz:

Namoro, casamento, família, filhos, adoção, estereótipos, bullying: o episódio desta semana conta com não uma, mas duas convidadas que vão falar sobre tudo isto. Patrícia Cruz trabalha em produção musical, Carla Graça é jornalista. São um casal e ativistas da causa LGBTI+. A sua história é, no mínimo, inspiradora. Não foram rejeitadas pela família, nem precisaram de se esconder no seu círculo de amigos ou até mesmo no contexto profissional. Tiveram experiências e percursos diferentes, mas o encontro entre as duas tornou-se um projeto de vida conjunto altamente invejável. Casaram primeiro no Canadá e, quando a lei o permitiu, deram o nó uma segunda vez em Portugal e fizeram outra festa. Defendem que o amor deve ser celebrado, independentemente de orientação sexual.

Não têm papas na língua, nem tampouco guardam ressentimentos. Ser gay é, para elas, uma vivência natural, e com os julgamentos e a moral dos outros podem elas bem. Aplaudem o percurso que tem sido feito ao nível da legislação em Portugal, desconstroem a narrativa sobre o preconceito, mas não se escusam a criticar o que não pode ser esquecido: “Quando não me deixavam casar com a Carla, adotar uma criança, a mesma lei deixou-me pagar todo o santo imposto que o Estado tem. Não é irónico?”.