Conversa sobre livros com Luisa Ducla Soares e Maria José Núncio

O que é: A quarta edição de "abre aspas" vai ter à conversa duas convidadas - Luísa Ducla Soares, um dos grandes nomes da literatura infantojuvenil e que está a assinalar 50 anos de vida literária, e Maria José da Silveira Núncio, socióloga, especialista na área da família e autora de vários livros de ficção e não-ficção.

À boleia do tema "Os livros são a minha praia", as autoras exploram de que forma a leitura se pode assemelhar a um refrescante mergulho no mar ou a uma relaxante tarde ao sol.

Quando: 21h47

Onde: Em direto no Facebook e Youtube da Porto Editora.

Teatro: transmissão online da peça "Alma"

O que é: Peça com texto de Gil Vicente, encenação de Nuno Carinhas e interpretação de Alberto Magassela, Fernando Moreira, Fernando Soares, João Castro, Jorge Mota, Leonor Salgueiro, Miguel Loureiro, Paulo Freixinho e Paulo Moura Lopes numa produção Teatro Nacional São João.

Quando: 22h00

Onde: Transmissão a partir de Vimeo, Facebook e Instagram do teatro Nacional São João

Bob Dylan lança novo álbum de originais

O que é: O músico norte-americano lança o seu próximo disco, intitulado "Rough and Rowdy Ways", tratando-se do primeiro álbum de originais desde "Tempest", de 2012.

Inauguração da exposição “Público, 30 anos de fotografia”

O que é: A Casa da Calçada reabre portas depois de concluídas as obras da sua recuperação e reabilitação e o evento de inauguração é transmitido em direto, através das redes sociais do município de Viseu e do jornal Público.

A sessão conta com a presença do presidente da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques, do vereador da Cultura e do Património, Jorge Sobrado, e do diretor do jornal Público, Manuel Carvalho.

Na inauguração, e antes de uma visita guiada à exposição, realiza-se uma conversa sobre o tema “Pode uma boa imagem salvar-nos?”, em torno do papel do fotojornalismo no mundo de hoje, com a participação de Manuel Roberto e Miguel Manso, editores de fotografia do Público, Alfredo Cunha e Luís Vasconcelos, primeiros editores de fotografia do jornal, Fátima Lopes Cardoso, investigadora, e Nuno André Ferreira, fotojornalista e embaixador de Viseu para a Fotografia, com a moderação de David Pontes, subdiretor do Público.

Quando: 17h30

Onde: Casa da Calçada, Viseu

Concerto, online, de Jorge Palma

O que é: Jorge Palma abre as portas de sua casa para se apresentar, pela primeira vez, num concerto em direto desde o início da pandemia. A partir do espaço onde habitualmente compõe e trabalha, Jorge Palma dá um concerto dedicado à sua equipa de trabalho.

Quando: 22h00

Onde: Instagram da Associação Mutualista Montepio

Início do ciclo de espetáculo "Lufada"

O que é: A Oficina (Centro Cultural Vila Flor) concebeu um programa excecional para tempos excecionais, com espetáculos em pátios, jardins e salas de museu.

Quando e onde:

Prossegue nos dias 26 de junho e 03 e 10 de julho.

Concerto dos The BJazz ChoirJ.

19:00 - Jardins do Palácio Vila Flor.

Visita noturna à descoberta “do outro lado” do Centro Internacional das Artes José de Guimarães, com incursões a espaços normalmente vedados ao público e visualização de peças da coleção que não estão expostas.

22:00 / 22:30 e 23:00 - Centro Internacional das Artes José de Guimarães.

Prossegue Festival, online, Oeiras Ignição Gerador

O que é: Alexandre Farto (Vhils), Sara Barros Leitão, Salvador Sobral, Ana Matos Fernandes (Capicua), Rui Horta, Grada Kilomba, Margarida Pinto Correia, Benjamim, Carla Chambel e Carlos Coelho são dos mais de 40 autores que se juntam para refletir sobre o futuro da cultura. O Oeiras Ignição Gerador é o primeiro grande fórum de discussão sobre a cultura após o início da pandemia. Para esta reflexão foram convocados autores, pensadores e decisores de várias áreas que integram painéis de conversas, masterclasses, apresentações, concertos, performances, entre outras experiências.

Quando e onde: O festival decorre sempre online em www.gerador.eu e, para além de um programa dividido por dois palcos principais, promove ainda no digital um conjunto de experiências típicas de um festival de verão: é possível pedir uma cerveja, petiscar nos intervalos, conhecer artistas no backstage

Até 20 de junho.

Programa:

Palco Oeiras - APRESENTAÇÕES

11:00 - Sara Barros Leitão

11:30 - Mundo Segundo

12:00 - Maria João Luís

12:30 - María Acaso (Museo Reina Sofia) - Em castelhano

15:00 - Tó Trips

15:30 - Miguel Januário (Mais Menos)

16:00 - Selma Uamusse

16:30 - André Gago

17:00 - Nina Simon (CEO da OF/BY/FOR ALL) - Em inglês

17:30 - Apresentação Chef Kiko

18:00 - Apresentação Vasco Araújo

Palco Gerador

19:00 - DJ Set La FLAMA Blanca

20:30 - Espero-te Bem (Obra performativa criada em exclusivo para o festival e pensada de raiz para uma plataforma digital. Com Carla Chambel, Heitor Lourenço, Mariana Pacheco e Pedro Laginha. Escrita por Tiago R. Santos, com direção artística de Carla Chambel.)

Cascais Jazz Club reabre com duplo concerto

O que é: A data marca o regresso de " Fora-de-Portas" (Parceria Antena2 / Cascais Jazz Club), e apresenta um concerto com o grupo Manouchka. Este concerto assinala também a1.ª edição do Festival Django Portugal que estava marcada para o dia 18 de junho em Lisboa, mas foi suspensa devido à pandemia de Covid-19.

Quando e onde:

LISBOA:

19:00 – ISEG.

CASCAIS:

21:30 - Cascais Jazz Club (com transmissão em direto).