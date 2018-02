A escocesa Sophie Long, conhecida pelo nome artístico SOPHIE atua dia 12 de julho no Palco NOS Clubbing, juntando-se aos já anunciados D’Alva e Orelha Negra.

SOPHIE traz ao NOS Alive o primeiro álbum de estúdio, “Whole New World”, com data de edição prevista ainda para 2018. Deste primeiro longa duração já se conhece o single “It's Okay To Cry”.

Sophie chamou a atenção da imprensa, de acordo com a nota da promotora, quando lançou em 2012 o seu primeiro single “Nothing More To Say”. Mas foi em 2014 que ganhou real projeção, com o tema “Bipp” a passar em vários clubes do mundo.

Esta quinta-feira, o projeto que junta Alex D’Alva Teixeira e Ben Monteiro juntou-se aos confirmados Orelha Negra. O duo que já conta com um disco cá fora #batequebate, transborda Pop como uma viagem pelo anos 80 e 90 até aos dias de hoje, numa combinação de ritmos, texturas e culturas.

Já os Orelha Negra, uma das mais bem-sucedidas bandas portuguesas, leva até ao Passeio Marítimo de Algés um espetáculo que conta com temas do novo álbum de originais, assim como alguns dos maiores êxitos editados.

Os passes de três dias e os bilhetes diários para 14 de julho já se encontram esgotados, no entanto, já poderá ser adquirido o passe de dois dias (12 & 13 de julho) no valor de 124 euros. Os bilhetes diários para os dias 12 e 13 custam 65 euros.

O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.