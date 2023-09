Nas novidades literárias para a 'rentrée' da Porto Editora, apresentadas em Lisboa, que conta com mais de 80 títulos de ficção, não-ficção, poesia, infantojuvenil e audiolivros, o grupo editorial destacou o lançamento de uma nova chancela, a Singular, que se estreia com a publicação de sete livros (entre romance, romance histórico e 'thriller') até dezembro.

“A Singular surge com o objetivo de promover a leitura, vocacionada para um público que se inspira nas redes sociais para começar a ler ou para encontrar títulos que correspondam aos seus interesses”, afirma a editora, esclarecendo que esta pretende ser uma chancela abrangente, sem limitações de idade ou género literário.

Os romances “Lovelight Farms – Sob as Luzes do Amor”, de B. K. Borison, e “Está tudo bem, a sério”, de Monica Heisey, os ‘thrillers’ “A Hóspede Silenciosa”, de Clémence Michallon, “Going Zero”, de Anthony McCarten, e “Don’t Swipe Right”, de L. M. Chilton, bem como o romance histórico “O Samurai Africano”, de Craig Shreve, sobre a vida de Yasuke, são algumas das obras a serem publicadas por esta nova chancela.

No que respeita à ficção em língua portuguesa, as novidades passam por “Lei da Gravidade”, o regresso de Gabriela Ruivo, Prémio Leya em 2013, ao romance, com uma história que aborda temas como o abandono, o desejo de liberdade, o medo da solidão e a influência destes num ciclo de violência.

Depois de ter publicado toda a obra de José Saramago, a Porto Editora prepara-se agora para dar a conhecer a faceta de tradutor do Prémio Nobel de língua portuguesa, publicando as suas traduções literárias, realizadas entre os anos de 1950 e 1980, a começar com o clássico “Ana Karénina”, de Lev Tolstói, em novembro.

Ouro destaque é o lançamento de “Rebentar”, novo livro do escritor brasileiro Rafael Gallo - Prémio Literário José Saramago 2022 com a obra “Dor fantasma” -, que regressará a Portugal em outubro para participar do FOLIO – Festival Literário Internacional de Óbidos.

Quem também estará presente no FOLIO é o escritor cubano Leonardo Padura, que traz na bagagem “Pessoas Decentes”, uma nova aventura policial de Mario Conde.

Do Japão, chega “A Lanterna das Memórias Perdidas”, de Sanaka Hiiragi, e da Escandinávia chegam novos ‘thrillers’ de Camilla Läckberg, os volumes 3 e 4 da sua famosa série “Os Crimes de Fjällbacka”, respetivamente “Ave de Mau Agoiro” e “Teia de Cinzas”.

A chancela Livros do Brasil, lança-se na 'rentrée' com mais um livro da Prémio Nobel 2022, Annie Ernaux, “Não Saí da Minha Noite”, a ser publicado na coleção Dois Mundos, um registo em forma de diário do pavor de assistir ao declínio mental e físico da mãe, doente de Alzheimer.

Igualmente em tom intimista, “Caro Professor Germain” reúne pela primeira vez as cartas que Albert Camus e Louis Germain, o seu professor primário, trocaram ao longo dos anos, missivas que transparecem o carinho e admiração que nutriam mutuamente.

Na coleção Contemporânea vai ser publicado ainda este mês “As árvores”, de Percival Everett, romance policial satírico, finalista do Prémio Booker em 2022, que aponta o dedo ao racismo endémico nos EUA.

Celebrando o centenário do nascimento de Mário de Cesariny, a Assírio & Alvim publica, em parceria com a Fundação Cupertino de Miranda e a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, “Uma Antologia” do autor surrealista.

Organizada por Fernando Cabral Martins, a obra propõe novos caminhos na leitura de um dos mais notáveis poetas portugueses, descreve a Porto Editora, destacando que vai também revelar “um surpreendente inédito de Cesariny – ‘Poetas do Amor, da Revolta e da Náusea’”.

Outra novidade é a publicação de um livro inédito de Júlio Pomar, “Quite à Palavra”, que revela o saber poético de um dos mais importantes pintores portugueses, num volume com organização de José Alberto Oliveira e José António Oliveira.

Na área da não-ficção, a editora faz chegar às livrarias dois títulos que ajudam a compreender a atualidade: “Coreia: Uma Nova História do Norte e do Sul”, da autoria de Victor Cha e Ramon Pacheco Pardo, e “Diários de uma Invasão”, de Andrei Kurkov, que explora a tensa relação entre a Rússia e a Ucrânia, na História.

No mês de outubro, será publicado “1964: Olhos da Tempestade”, uma obra com 275 fotografias inéditas, resgatadas do acervo privado de Paul McCartney, que documentam, pelo próprio olhar do músico, a digressão dos Beatles por seis cidades europeias e norte-americanas.

Este álbum é um registo da primeira viagem transatlântica da banda, documentando a mudança radical na cultura jovem, que então se cristalizou.

“Dez Argumentos para Apagar já as Contas nas Redes Sociais”, de Jaron Lanier, “Temos de Falar sobre Inflação”, do economista Stephen D. King, “O Preço do Dinheiro”, de Rob Dix, são outras obras de não-ficção destacadas pelo grupo editorial.