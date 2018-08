A "retrospetiva integral" dos cineastas Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, a evocação do trabalho dos realizadores Milos Forman, Ermanno Olmi e Nelson Pereira dos Santos, que morreram recentemente, "Histórias do Cinema", em sessões com o crítico e historiador Bernard Eisenschnitz, o centenário de Rita Hayworth e parcerias com os festivais Queer e Motelx dão corpo à programação do primeiro mês da temporada 2018-2019, da Cinemateca.

Esta, no entanto, define-se também com as homenagens ao crítico e realizador António Loja Neves, que morreu em maio, e à investigadora Joana Pimentel, do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento (ANIM), que morreu em junho, e conta ainda com a edição dos textos sobre cinema, escritos pelo antigo diretor da Cinemateca João Bénard da Costa, para a instituição e para os ciclos da Fundação Calouste Gulbenkian.

A temporada abre no sábado 01 de setembro, com uma única sessão, dedicada a "O livro de imagem", o novo filme de Godard, "uma reflexão sobre o cinema e o estado do mundo", sob a ameaça da guerra.

Palma de Ouro especial no último Festival de Cannes, onde foi estreado, em maio, o filme teve ainda poucas projeções públicas, segundo a Cinemateca, e esta é a primeira portuguesa.

As sessões regulares da Cinemateca começam na segunda-feira, 03 de setembro, com os primeiros filmes dos ciclos dedicados a Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, Milos Forman, Ermanno Olmi e Nelson Pereira dos Santos, assim como a Rita Hayworth.

Da atriz serão exibidos "Gilda", de Charles Vidor, "Paraíso Infernal", de Howard Hawks, "Salomé", de William Dieterle, "A Dama de Xangai", de Orson Welles, e "Uma Loira com Açúcar", de Raoul Walsh, em sessões que se estendem até dia 14.

A homenagem a Milos Forman, Ermano Olmi e Nelson Pereira dos Santos atravessa o mês, com testemunhos de cerca de 50 anos de cinema, dos primeiros filmes do realizador de "Amadeus", rodados ainda na antiga Checoslováquia, como "O Concurso" e "Amores de Uma Loira", ao mais recente do mestre do neorrealismo italiano, "Vedete, suono uno di voi", concluído no ano passado, sem esquecer "títulos fundamentais" do cinema brasileiro como "Vidas Secas".