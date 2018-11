O Centro Cultural Regional de Santarém realiza, no sábado à tarde, uma homenagem ao ator escalabitano Mário Viegas, que faria nesse dia 70 anos, numa sessão em que será entregue o Prémio Nacional de Poesia ao poeta e ficcionista Nuno Figueiredo.

A homenagem, a decorrer no Fórum Actor Mário Viegas (do CCRS), no centro histórico de Santarém, começa com a inauguração da exposição itinerante “Sonho ao Poder”, da Associação LPV, às 16:00, seguindo-se um momento de poesia em homenagem a Mário Viegas, e música (piano e flauta) pelo Conservatório de Música de Santarém.

Segue-se a apresentação do vencedor da quarta edição do Prémio Nacional de Poesia Actor Mário Viegas, Nuno Figueiredo, e a leitura de quatro poemas da obra que mereceu a preferência do júri, “Epifanias”, afirma uma nota do CCRS.

Esta edição contou com 243 obras concorrentes, tendo o júri, presidido por Tiago Torres da Silva, da Sociedade Portuguesa de Autores, destacado o “estilo de escrita inovador” de Nuno Figueiredo.

O prémio, instituído em 2003, com o objetivo de “eternizar” o “ilustre escalabitano” Mário Viegas, deveria ter uma periodicidade bienal, mas apenas teve três edições (2003/2004, 2007/2008 e 2012/2013).

Elias Rodrigues, presidente da direção do CCRS, disse à Lusa que foi possível retomar o concurso graças ao patrocínio de um banco e ao apoio do Fundo de Fomento Cultural do Ministério da Cultura.

Instituído para obras inéditas no domínio da poesia, o prémio, tem um valor pecuniário de mil euros e publicação da primeira edição (300 exemplares, 50 dos quais para o autor).

Além de Tiago Torres da Silva e de Vicente Batalha, o júri integrou ainda Manuel Freire, Domingos Lobo e Maria da Purificação.

Nascido a 10 de novembro de 1948 em Santarém, cidade onde passou a infância, Mário Viegas foi ator, encenador, “recitador e amante da poesia”, de que foram exemplo os programas televisivos “Palavras Ditas” e “Palavras Vivas” e as inúmeras gravações, tendo ainda fundado três companhias de teatro e participado em mais de 15 filmes.

Ao longo do mês de novembro, o Fórum Actor Mário Viegas terá patente a exposição “Sonho ao Poder” e vai acolher a exibição de três filmes, para “mostrar o grande intérprete que foi Mário Viegas nos domínios da poesia, do teatro e do cinema”, numa iniciativa realizada em colaboração com o Cineclube de Santarém.