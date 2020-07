Inauguração da exposição “Paula Rego. O grito da Imaginação” em Chaves

O que é: A exposição monográfica que resulta de uma parceria entre o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) e a Fundação Serralves tem como ponto de partida o núcleo de obras de Paula Rego na coleção da instituição sediada no Porto, realizadas entre 1975 e 2004.

Quando: A partir de hoje, às 18:00 e até 18 de outubro.

Onde: Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, em Chaves.

Debate "Conversas Difíceis – o artista, a obra, o público e o espaço "

O que é: Promovido pela World Academy, esta conversa vai ter como mote a relação do programador/produtor com o artista e a obra, estará em discussão a responsabilidade do programador perante o público, ao mesmo tempo que respeita a obra e o artista.

Quando: Transmissão hoje às 21:00.

Onde: No Facebook da World Academy.

Conversas Online: A dignidade na resposta de emergência

O que é: Webinar com Sophia Buller, da Ajuda em Ação Moçambique, Pedro Krupenski, da Plataforma Portuguesa das ONGD, António Alvim, psicanalista, e Mário Rui, da Ajuda em Ação Portugal, para refletir sobre este tema fundamental a partir da sua experiência profissional.



Quando: Esta quarta-feira, às 17:30.

Onde: Online. Inscrição gratuita aqui, para receber o endereço de entrada.

Debate "No pós pandemia, que futuro para as Micro, Pequenas e Média Empresas?"

O que é: Organizado pela CPPME, Associações, Federações e Confederações Empresariais, com o objetivo de analisar as "enormes dificuldades que milhares de Micro e Pequenos empresários estão a atravessar, avançando com propostas que contribuam para que o Governo implemente as medidas que anuncia, mas que tarda em aplicar". Os trabalhos incluem a leitura de uma mensagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e contam com as participações de representantes de variados setores de atividade (comércio, restauração, cabeleireiros, transportes, espetáculos, feirantes…) da bastonária da Ordem dos Contabilistas, de sociedades de advogados, e de representantes da Região Autónoma da Madeira.

Quando: 15:00

Onde: Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal.

Concerto online pela Megaron – The Athens Concert Hall

O que é: A Casa da Música uniu-se às mais importantes salas europeias da rede ECHO (European Concert Hall Organisation) e partilha no seu site o concerto que é transmitido simultaneamente nas páginas de Facebook de todas as salas de concerto que aderiram à iniciativa.

Quando: O concerto é transmitido às 19:00.

Onde: Em vários locais na internet, como no Facebook da Casa da Música

Cinema: sessão especial de "Se Tudo Fica Um Pouco. No Rasto de Antonio Tabucchi"

O que é: O documentário sobre uma das principais vozes da literatura italiana, e também da literatura portuguesa, é exibido numa sessão especial com apresentação de Maria José de Lancastre e Clelia Bettini.

Quando: 19:00.

Onde: Cinema Nimas, Lisboa.

Prossegue o Festival InJazz&Blues

Onde: Este ano o festival decorre ao ar livre e faz a fusão de duas iniciativas do TMG: o Ciclo Guarda in Jazz e o Festival de Blues da Guarda, juntos agora devido às contingências da pandemia covid-19. Hoje há noite Jazz com João Barradas Trio

Quando: Hoje às 18:30. O Festival continua até 11 de julho.

Onde: Esplanada do Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda (TMG).

Prossegue o ciclo de conversas Ler Olhos nos Olhos

O que é: A Câmara Municipal de Oeiras, com produção executiva da The Book Company, lançou a iniciativa Ler Olhos nos Olhos, que conta com a parceria da UCCLA. Uma iniciativa cultural que chega ao público, em direto, até 16 de dezembro, através de um conjunto de 22 conversas semanais, às quartas-feiras. Hoje, a conversa é com o escritor Germano Almeida.

Quando: Hoje às 21:30. A iniciativa continua até dezembro

Onde: No facebook do Município de Oeiras e da UCCLA.

Início da 21.ª edição do Cinema Paraíso

O que é: Projeto itinerante de cinema ao ar livre, com entrada livre, que decorre nas noites de quarta-feira até 19 de agosto. Hoje há a exibição do filme "Variações" de João Maia.

Quando: 22:00

Onde: Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão

Teatro: apresentação, online, da peça "Aqui somos todos Lázaros"

O que é: A peça é um texto original de Jacinto Lucas Pires, escrito a partir de oficinas realizadas por Marcos Barbosa nas várias residências artísticas em Aveiro, Lisboa, Torres Vedras, Castelo Branco e Arcos de Valdevez.

Quando: Transmissão em direto às 21:30.



Onde: Através da plataforma Cliveon (Culture Live Online) é possivel adquirir bilhetes para assistir ao concerto ao vivo e por um preço mais reduzido assistir em Live stream.

Termina o Ciclo de Cinema Alemão Contemporâneo em Coimbra

Promovido pelo Centro de Estudos Cinematográficos e o Goethe Institut, este ciclo pretendeu dar um vislumbre da produção alemã dos últimos 6 anos. Hoje com a exibição do filme "Superegos" de Benjamin Heisenberg

Quando: 21:45.

Onde: Mini-Auditório Salgado Zenha (Rua Padre António Vieira, Edifício AAC - Piso 0).

O futuro do Desporto na era COVID-19

O que é: Rubrica CDP Entrevista, sob o tema O futuro do Desporto na era COVID-19, promovida pela Confederação do Desporto de Portugal (CDP), com a participação de Carlos Paula Cardoso, presidente da Confederação do Desporto de Portugal, José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal e José Manuel Lourenço, presidente do Comité Paralímpico de Portugal.

Quando: Às 19:00.

Onde: Em direto no Facebook da CDP.

Lançamento do livro "Esperança e Reinvenção: Ideias para o Portugal do Futuro"

O que é: A Guerra e Paz, Editores e os seus autores, Adrian Bridge, António Rios de Amorim, Isabel Furtado, João Duque e Luís Ferreiras Lopes, apresentam o livro "Esperança e Reinvenção: Ideias para o Portugal do Futuro" .

O livro, que conta com palavras prévias de Marcelo Rebelo de Sousa, junta propostas de dezanove empresários e especialistas em economia e gestão, para lidar com a crise gerada pela pandemia de covid-19 em Portugal.

Quando: 18:30

Onde: Hotel The Yeatman, em Vila Nova de Gaia.