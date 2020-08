O recinto estará ao aberto ao público a partir de 10 de setembro e a sua utilização será totalmente gratuita.

O projeto foi apadrinhado desde o primeiro dia por Sameiro Araújo, Vice-Presidente do Município de Braga: “Percebemos de imediato o enorme potencial do projeto na transformação desportiva, social e cultural daquele espaço e região. Este projeto vai permitir também devolver a prática do Basquetebol aos Leões das Enguardas - um dos históricos desta modalidade na região - mas também fomentar a prática informal dos jovens e a dinamização do local por parte dos outros clubes da região”.

Além do Município de Braga e da Hoopers, este projeto de intervenção contou com apoio da Robbialac, da Repertintas, da Sports Partner e do Instituto Português do Desporto e Juventude. Este projeto colorido não está sozinho. Em Lisboa, o campo dos Mártires da Pátria também capta a atenção do olho.