A caminhada ininterrupta do nosso podcast já vai longa — tão longa que até nós tivemos de ir confirmar a data em que começou. Felizmente, as plataformas modernas dão uma ajuda nesta questão e informam-nos que o primeiro episódio ficou disponível no dia 28 de maio de 2021.

Nesse dia, dissemos pela primeira vez "sejam bem-vindos ao podcast Acho Que Vais Gostar Disto" e comunicámos que aquilo que começou por ser uma ⁠newsletter⁠ com sugestões de coisas para ler, ver e ouvir passou também a ser um podcast onde se fala sobre aquilo que está a marcar a cultura pop em Portugal e no mundo.

O episódio de estreia foi dedicado a "Friends", que por aquela altura teve direito a um especial na HBO, e não estivemos sozinhos: tivemos a companhia do humorista Pedro Silva do podcast amigo "Private Joke", com quem nos viríamos a cruzar várias vezes, e da apresentadora Luísa Barbosa, para uma conversa dedicada aos amigos mais famosos de sempre.

Desde então, nunca mais parámos. Como lembra o João no episódio de hoje, nunca fizemos nenhuma pausa ao longo destes três anos e lançámos sempre pelo menos um episódio semanal. Só para brincar um bocadinho, desde que começámos isto, por cá, a HBO já foi HBO Portugal, depois passou a HBO Max e agora é só Max. E nós assistimos a tudo sem parar. Até agora.

"Vamos fazer uma pausa. Eu, o Miguel e a Mariana. Vamos de férias", começa por dizer o João logo no início no episódio desta sexta-feira. "Vamos fazer uma pausa uns dos outros, vamos fazer uma pausa do podcast", explica.

Quanto à data de regresso do podcast, ainda não sabemos bem quando vai ser. Mas há uma certeza: a newsletter Acho Que Vais Gostar Disto vai continuar a dar sugestões do que ver, ler e ouvir e a dar as novidades da cultura pop. Por isso, fiquem atentos às nossas redes sociais para estarem a par do que iremos fazer no futuro!

Mas…

Nem só de pausas e férias se fez este episódio. Falámos também do legado de Seinfeld e de Fight Club, dos Machos Alfa da Netflix, e na rubrica Créditos Finais ainda tivemos umas coisinhas a dizer sobre The 8 Show, a nova temporada de Bridgerton (ambas na Netflix) e The Acolyte (Disney+).