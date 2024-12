Adriana Partimpim, personagem criada por Adriana Calcanhotto - direcionada sobretudo, mas não só, para crianças - está de regresso aos discos e aos palcos.

Na comemoração dos 20 anos do homónimo disco de estreia, Adriana Partimpim irá apresentar um novo espetáculo, 'O Quarto no Palco', que junta os temas do seu recém-editado disco “O QUARTO” aos êxitos do seu repertório.

“Partimpim vive no presente”. É assim que Adriana Calcanhotto se refere à maneira como o seu heterónimo experimenta a passagem do tempo. Partimpim não está 20 anos mais velha do que quando lançou o seu primeiro disco, em 2004. Ao contrário dos que cresceram com aquelas canções — muitos deles hoje pais e mães de novos ouvintes — ela continua a ser criança. Mas isso não significa que tenha ficado parada no tempo e continua a reagir ao mundo e às suas transformações, refere a produtora em comunicado.

O espetáculo 'O Quarto no Palco' remete para o universo de sonho e fantasia onde tudo se inventa, reinventa, aprende e diverte. Um convite à brincadeira de “inventar o mundo” que pode ser reinventado.

Os bilhetes para este espetáculo já estão à venda. No caso do Coliseu Porto AGEAS podem ser adquiridos aqui e do Coliseu dos Recreios aqui.