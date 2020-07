O circuito, através dos três pisos do museu, e o livro, que o comenta, identificam perto de 100 espécies vegetais e descodificam narrativas possíveis, em 30 obras de pintura, tapeçaria ou cerâmica, que atravessam quase três séculos de arte de expressão europeia, desde as representações sacras de Hans Holbein, o Velho, de Frei Carlos e Francisco Henriques, vindas dos primeiros anos de 1500, às naturezas mortas do século XVII, de Josefa de Óbidos e Antonio Pareda, ou à perspetiva da Lisboa setecentista, anterior ao terramoto.

Livro e exposição surgem no âmbito da Capital Verde Europeia 2020 e abrem caminho a uma possível nova edição dedicada à fauna, a representação animal em obras do MNAA, como adiantou hoje o subdiretor do museu, Anísio Franco, que admitiu ter já em curso o trabalho, depois de o vereador do Ambiente da Câmara de Lisboa, José Sá Fernandes, ter anunciado disponibilidade para também apoiar o novo projeto.

Para já, no entanto, são representações de vegetais e frutos que dominam o percurso, num trabalho que contou com a orientação da investigadora em botânica Sandra Mesquita, e da técnica do serviço de Educação do MNAA Marta Carvalho, procurando dar a conhecer "o significado simbólico dos elementos".

A ideia é ajudar a estabelecer pontos de contacto com as obras, identificar testemunhos, encontrar o que há de comum na expressão humana ao longo de séculos, perceber sinais, símbolos, estreitar a relação com cada uma das peças, abrir o olhar a outras mais, e assim tornar também mais próxima a ligação ao museu.

Do lírio-amarelo-dos-montes, espécie portuguesa reproduzida pelo Mestre da Lourinhã, no "Retábulo de Almeirim" (c.1515), numa alusão à pureza de Maria, à romã de Gregório Lopes, no "Retábulo do Paraíso" (c.1523), como expressão de fecundidade, imortalidade ou ressurreição, o percurso permite encontrar diferentes espécies e múltiplas narrativas a elas associadas.