Mais de 30 anos após a morte do escritor e ativista James Baldwin, e um ano depois da estreia do documentário “Eu não sou o teu Negro”, que adapta um dos seus livros, a obra daquele que é considerado um dos nomes maiores da literatura americana e uma das vozes mais influentes do movimento dos direitos civis vai ser publicada em Portugal, com a sua entrada no catálogo da Alfaguara, chancela do grupo Penguin Random House.

Segundo a editora, “Se esta rua falasse” (“If Beale Street Could Talk”, no original) é um romance “sensual, violento e profundamente comovente”, uma “bela canção de blues, de toada doce-amarga, com notas de raiva e ainda assim cheia de esperança”.

Publicado pela primeira vez em 1974, este é o quinto romance de James Baldwin, um “romance-manifesto” contra a injustiça da justiça e uma história de amor intemporal, tão pertinente e comovente hoje, como no dia da sua publicação, descreve a editora.

O livro narra a história de amor de um casal, que se vê forçado à separação, quando o rapaz é preso sob uma falsa acusação de violação.

Na mesma altura, a rapariga descobre estar grávida e enceta uma luta, com a ajuda da família e de um advogado, para conseguir provar a inocência do noivo antes do nascimento do filho.

A Alfaguara tem já prevista também a edição, em 2019, do livro “Go tell it on the Mountain”, o romance de estreia de Baldwin, escrito em 1953, que na altura foi recebido com excelentes críticas.