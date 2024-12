O trabalho de Gonçalo David Silva Pinto Azevedo, com o pseudónimo de António Seixas, residente no Carregado, concelho de Alenquer (distrito de Lisboa), recolheu a unanimidade do júri, divulgou hoje o município.

Nesta edição, estiveram a concurso 142 trabalhos, o número mais elevado de obras candidatadas a este prémio.

O júri foi constituído pela vereadora com o pelouro da Cultura, Anabela Graça (presidente), e pela técnica superiora dos serviços municipais da Cultura Catarina Carvalho.

Cristina Nobre, em representação do Instituto Politécnico de Leiria, António Apolinário Lourenço, representante da Associação Portuguesa dos Críticos Literários, e Domingos Lobo (pseudónimo de José Domingos dos Santos), em representação da Associação Portuguesa de Escritores, completaram o júri.

Para o júri, “Inverso Sentido do Tempo” é uma obra que “convida a pensar e sentir e a refletir sobre a condição humana”.

“(…) É uma dança do pensamento com o tempo, uma construção subjetiva, permeada por emoções e memórias que acontecem em algum lugar dentro de nós e dançam no aqui e no agora”, adiantou.

Este prémio literário “tem como objetivo homenagear e divulgar o poeta leiriense e homem da cultura, bem como incentivar a criatividade literária, a descoberta de novos valores no campo das letras e o gosto pela escrita”, referiu a nota.

“Os géneros literários selecionados para este biénio foram o conto e a novela, depois da literatura infantil, em 2019/2020, e da poesia, em 2021/2022, edições em que venceram ‘Desenho Impaciente’, de Carlos Alberto Silva, e ‘Lume’, de Paulo Assim”, acrescentou.

Hoje, a Câmara deliberou hoje, por unanimidade, ratificar as atas do júri do Prémio Afonso Lopes Vieira e autorizar o pagamento de cinco mil euros ao vencedor.

O prémio vai ser entregue no dia 24 de janeiro, no âmbito da Festa do Poeta Afonso Lopes Vieira (1878-1946).