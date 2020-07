"Aprendeu pintura em Sevilha, com um dos mais importantes pintores italianizados de meados do século XVI, Luis de Vargas (1502/6- 1567), que foi também o mestre de Francisco Venegas", pintor que se viria a estabelecer em Lisboa, escreve o MNAA na apresentação da obra.

Vasco Pereira Lusitano, que em 1562 já trabalhava em regime autónomo, tem a sua obra mais antiga, hoje conhecida, num "S. Sebastião", pintado para a Igreja de Santa Maria do O, de Sanlúcar de Barrameda, em Cádis.

A "Predela da Natividade", do MNAA, a "Anunciação", da Igreja de San Juan Bautista de Marchena, na Andaluzia, o "Santo Onofre", do Museu de Dresden, na Alemanha, e a "Virgem com o Menino e Anjos Músicos", do Museu Carlos Machado, em Ponta Delgada, são outras obras identificadas do artista, "um dos melhores mestres sevilhanos da sua geração e, certamente, o mais importante pintor português radicado no estrangeiro, na segunda metade do século XVI", de acordo com o museu de Lisboa.

O MNAA recorda que Vasco Pereira "era um pintor bastante culto", iniciador de uma linhagem que chegaria a Murillo. Em 1599 foi eleito para a direção da corporação dos pintores sevilhanos, assumindo uma primazia entre os mestres locais, como Alonso Vázquez e Francisco Pacheco, "o culto sogro de Velázquez".

A pintura agora exposta no MNAA, "além de aumentar a coleção com uma importante obra do mestre nascido em Portugal, permite apresentar um exemplo raro nas coleções do tardo-maneirismo sevilhano que, em breve, abriria a pintura espanhola aos alvores do Naturalismo do Siglo de Oro".

"Trata-se certamente de uma das melhores obras de Vasco Pereira, notável quer pela composição do largo grupo de figuras, quer pela exuberância de tecidos, joias e peças de ourivesaria (...), numa riqueza formal e decorativa anunciadora do Barroco", assegura o museu.

Esta obra foi pintada para a igreja da irmandade del Buen Aire, no bairro de Triana, em Sevilha, onde se reuniam mestres, capitães e donos de navios que se dedicavam ao comércio com as Américas, no período quinhentista.

A irmandade foi fundada ainda durante a primeira metade do século XVI, ficou conhecida como “universidade dos mareantes”, a que assistia, tendo igualmente por objetivo a proteção social dos reformados pobres, de órfãos e das filhas dos navegadores, assim como o resgate dos marinheiros aprisionados por piratas ou nações inimigas, conforme indicam os seus estatutos.

Como prova da importância do quadro e do pintor, o MNAA recorda que Sevilha, à data, na viragem dos anos de 1500 para os de 1600, era a maior área urbana da Península, com uma riqueza baseada no comércio com o Novo Mundo.

A pintura permaneceu na posse da irmandade sevilhana até 1845, altura em que passou para os Viscondes de Palma, de Huelva, em cuja família permaneceu até data recente, segundo o museu. Os colecionadores Odile e Armando Pereira são os atuais proprietários.